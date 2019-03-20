Курс доллара 64.3167   Курс евро 72.9995  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 марта 2019 г.Аналитики ожидают повышения коммерческих запасо...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают повышения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 15 марта.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.0 млн барр., запасы бензина сократились на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.133 млн барр., запасы бензина сократились на 2.794 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.607 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.317 млн барр.

Другие новости

сегодня
18:23
ЦЕНА НА НЕФТЬ МАРКИ WTI ВПЕРВЫЕ С 12 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ПОДНЯЛАСЬ ВЫШЕ $60 ЗА БАРРЕЛЬ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
сегодня
17:49
РЖД хотят сохранить локомотивы и инфраструктуру, но допускают эксперимент с частниками
сегодня
17:33
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 9.6 млн барр.
сегодня
17:30
МЕДВЕДЕВ В ЧЕТВЕРГ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО РЫНКУ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ - КАБМИН
сегодня
17:20
Аналитики ожидают повышения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов
сегодня
17:01
Более 15 тыс волонтеров помогут перейти на цифровое ТВ в регионах второй волны - Волин
сегодня
17:00
ОБОРОТ РИТЕЙЛА В РФ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,8%, В ФЕВРАЛЕ - НА 2% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ - РОССТАТ
сегодня
16:35
Белоусов заявил, что не вмешивался в дело Baring Vostok
сегодня
16:05
Медведев поддержал скидку РЖД в 50% на проезд детей в летний период
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»