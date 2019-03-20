Индекс цен производителей Великобритании в феврале на входе увеличился на 0.6% и на выходе на 0.1%

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в феврале увеличился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в январе (пересмотрено с -0.1%).

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 3.7%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в феврале увеличился на 0.1% после сохранения неизменным в январе.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 2.2%.