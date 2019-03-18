"Алроса" сообщила о статусе законсервированного рудника "Мир"

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Алроса" может начать работы по восстановлению рудника "Мир" не ранее 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"По итогам доразведки будет осуществлено бурение контрольно-стволовых скважин для начала подготовки проектной документации на вскрытие месторождения (срок выполнения – 1-2 года) – окончание работ до 2024 года", - говорится в пресс-релизе.

Концепцией предусмотрено проведение доразведки глубоких горизонтов месторождения до отметки -1300 метров с целью подтверждения запасов. Эти работы планируется завершить к началу 2022 года.

Кроме того, компания будет проводить предпроектные проработки, направленные на обеспечение водоотведения от месторождения, обоснование оптимального варианта технологии отработки запасов, вентиляционного и газового режимов.

В случае принятия решения о целесообразности восстановления подземного рудника "Мир", на его строительство, по предварительным оценкам, потребуется 6-8 лет.

Таким образом, работы по восстановлению рудника "Мир" могут быть начаты не ранее 2024 года, при условии получения положительных результатов исследований, а также подтверждения возможности осуществлять строительство и добычу с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности.

При решении относительно разработки месторождения компания будет руководствоваться исключительно аспектами безопасности и экономической целесообразности реализации такого проекта.