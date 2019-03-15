Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 марта

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Торговый баланс Японии за февраль;

09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за март;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за январь, финальный отчет;

13:00 мск Торговый баланс еврозоны за январь;

13:00 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за январь;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за март;

23:00 мск Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за I квартал.