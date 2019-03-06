ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 183 тыс.

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в феврале выросло на 183 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 190 тыс.

В январе число рабочих мест в частном секторе США выросло на 300 тыс. (пересмотрено с 213 тыс.).

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в феврале выросло на 12 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 95 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 77 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 8 марта.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале на 185 тыс. после увеличения на 304 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизился на 0.1 п.п. по сравнению с январём и составил 3.9%.