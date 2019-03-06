Курс доллара 65.8004   Курс евро 74.5058  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 марта 2019 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 16:18

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 183 тыс.

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в феврале выросло на 183 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 190 тыс.

В январе число рабочих мест в частном секторе США выросло на 300 тыс. (пересмотрено с 213 тыс.).

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в феврале выросло на 12 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 95 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 77 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 8 марта.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале на 185 тыс. после увеличения на 304 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизился на 0.1 п.п. по сравнению с январём и составил 3.9%.

Другие новости

сегодня
17:00
Голикова: РФ отмечает позитивные тенденции в сотрудничестве с Люксембургом
сегодня
16:34
Дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 18.8%
сегодня
16:34
Минпромторг ожидает решения Ford Sollers по планам в России в течение 2019 г
сегодня
16:22
Доля убыточных организаций в РФ в 2018 г выросла на 1,1 п.п., до 27,4% — Росстат
сегодня
16:18
ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 183 тыс.
сегодня
16:15
ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ФЕВРАЛЕ В МЕСЯЧНОМ ВЫРАЖЕНИИ СОСТАВИЛА 0,4%, ГОДОВАЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 5,2% - РОССТАТ
сегодня
15:39
МЕДВЕДЕВ ОБ АРЕСТЕ ФИГУРАНТА ДЕЛА BARING VOSTOK МАЙКЛА КАЛВИ: ЭТО ВСЕЦЕЛО КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА, ЗНАЧИТ, БЫЛИ ОСНОВАНИЯ
сегодня
15:28
Минэнерго РФ ждет роста экспорта электроэнергии из Калининградской области
сегодня
15:15
Путин утвердил ратификацию протокола к конвенции об избежании двойных налогов со Швецией
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»