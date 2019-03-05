Продажи новых домов в США в декабре выросли на 3.7% (расширенное сообщение)

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в декабре выросли на 3.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 621 тыс. домов в годовом исчислении.

В ноябре продажи новых домов составили 599 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 657 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в декабре число проданных новых домов составит 597 тыс. в годовом исчислении.

По итогам 2018 года продажи новых домов снизились на 2.4%.

В целом, в декабре было продано 44 тыс. новых домов против 43 тыс. в ноябре и 43 тыс. в октябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 13 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 10 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 318.6 тыс. долл против 303.5 тыс. в ноябре и 324.7 тыс. в октябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 377.0 тыс. долл против 357.6 тыс. в ноябре и 393.3 тыс. в октябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 344 тыс. единиц против 334 тыс. в ноябре и 330 тыс. в октябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.6 месяцев против 6.7 в ноябре и 7.2 в октябре.