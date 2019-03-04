Татьяна Костарева назначена замминистра строительства и ЖКХ

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву статс-секретарем - заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Назначить Костареву Татьяну Юрьевну статс-секретарем - заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе.

Для справки: Татьяна Костарева родилась 5 мая 1974 года в Тюмени. В 1996 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Трудовую деятельность начала в 1996 году ведущим специалистом департамента по социально-экономическому развитию села администрации Тюменской области. С ноября 2010 по июнь 2018 года Татьяна занимала должность заместителя губернатора Тюменской области, руководителя аппарата.