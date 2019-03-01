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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 марта 2019 г.ЦБ аннулировал лицензию "Жилстройбанка"
сегодня 10:31

ЦБ аннулировал лицензию "Жилстройбанка"

Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Приказом Банка России аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО КБ "Жилстройбанк" (г. Москва) с 01.03.2019. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Лицензия у АО КБ "Жилстройбанк" аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.

Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона "Об акционерных обществах" в АО КБ "Жилстройбанк" будет назначен ликвидатор.

АО КБ "Жилстройбанк" не является участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов АО КБ "Жилстройбанк" на 01.02.2019 занимало 456 место в банковской системе Российской Федерации.

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