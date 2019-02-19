Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 февраля

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за IV квартал;
00:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за IV квартал;
02:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;
02:50 мск Торговый баланс Японии за январь;
10:00 мск Индекс цен производителей Германии за январь;
14:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за февраль;
18:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне;
18:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;
22:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.