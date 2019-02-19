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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 февраля

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за IV квартал;

00:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за IV квартал;

02:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;

02:50 мск Торговый баланс Японии за январь;

10:00 мск Индекс цен производителей Германии за январь;

14:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за февраль;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне;

18:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;

22:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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