ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "АРБ-Инкасс"

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Приказом Банка России с 15.02.2019 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО ООО "АРБ-Инкасс" (г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

НКО ООО "АРБ-Инкасс" не является участником системы страхования вкладов.

В соответствии с приказом Банка России от 15.02.2019 № ОД-309 в НКО ООО "АРБ-Инкасс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Основным видом деятельности компании являлась инкассация наличных денежных средств. Сокращение спроса клиентов на инкассаторские услуги кредитной организации привело к существенному ухудшению ее финансового положения. По итогам января 2019 года "АРБ-Инкасс" допустила уменьшение величины собственных средств (капитала) до уровня ниже размера уставного капитала, что свидетельствовало о возникновении в ее деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).