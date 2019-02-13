Индекс цен производителей Великобритании в январе на входе сократился на 0.1% и на выходе остался неизменным

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в январе сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 0.2%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в январе не изменился после снижения на 0.3% в декабре.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 2.1%.