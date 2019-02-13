Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 февраля

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за февраль;
02:50 мск Индекс цен производителей Японии за январь;
03:30 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;
04:00 мск Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
04:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
04:00 мск Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
12:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за январь;
12:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за январь;
12:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за январь;
12:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за январь;
12:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за январь;
12:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;
13:00 мск Торговый баланс Канады за декабрь;
13:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за декабрь;
13:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
16:30 мск Расходы на строительство в США за декабрь;
16:30 мск Торговый баланс США за декабрь;
16:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за январь;
16:30 мск Индекс потребительских цен в США за январь;
16:30 мск Продажи новых домов в США за декабрь;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь;
N/A мск Объём нового кредитования в Китае за январь;
N/A мск ДДенежная масса М2 в Китае за январь;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;
N/A мск Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал.