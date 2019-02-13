Курс доллара 65.7147   Курс евро 74.1459  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 февраля

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за февраль;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за январь;

03:30 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;

04:00 мск Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

04:00 мск Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

12:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за январь;

12:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за январь;

12:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

12:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

12:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за январь;

12:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

13:00 мск Торговый баланс Канады за декабрь;

13:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за декабрь;

13:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск Расходы на строительство в США за декабрь;

16:30 мск Торговый баланс США за декабрь;

16:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за январь;

16:30 мск Индекс потребительских цен в США за январь;

16:30 мск Продажи новых домов в США за декабрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск ДДенежная масса М2 в Китае за январь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

N/A мск Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал.

Другие новости

сегодня
10:07
"Шереметьево" в снегопад работает штатно
сегодня
10:01
"Автонет" может опробовать в Самаре борьбу с пробками при помощи искусственного интеллекта
сегодня
09:55
ГПБ может выделить до 7,5 млрд руб на строительство обхода Хабаровска – вице-президент
сегодня
09:39
ВТБ ПРИОБРЕЛ 50% МИНУС 1 АКЦИЮ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЗЕРНОВОЙ КОМПАНИИ - МАТЕРИАЛЫ БАНКА
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 февраля
сегодня
09:00
Эксперты в 2019 г советуют инвестировать во "внутренние" и дивидендные истории в акциях РФ
сегодня
08:16
Нефть продолжает дорожать на снижении добычи странами ОПЕК
сегодня
06:45
Си Цзиньпин встретится в Пекине с торговым представителем и министром финансов США - СМИ
сегодня
03:12
Поправки к Газовой директиве ЕС могут быть окончательно одобрены в ближайшие месяцы – ЕК
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»