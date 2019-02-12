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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 февраля 2019 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:04

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Камчаткомагропромбанка"
Эмитенты:   Россельхозбанк  |  Сбербанк

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "Камчаткомагропромбанк" (г. Петропавловск-Камчатский). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через АО "Россельхозбанк" и ПАО "Сбербанк", действующие от имени агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО "Камчаткомагропромбанк" произведено в зависимости от категории вкладчика.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ПАО "Камчаткомагропромбанк" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" и АО "Россельхозбанк" на основании агентских договоров с агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) ПАО "Камчаткомагропромбанк" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 13 февраля 2019 года в газете "Аргументы и Факты Камчатка".

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