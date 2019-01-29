Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в ноябре вырос на 4.7% в годовом выражении

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 4.7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в ноябре в годовом выражении на 5.0%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 4.3% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.4% с учётом сезонных колебаний и вырос на 5.2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.