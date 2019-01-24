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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2019 г.ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне...
вчера 16:07

ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне, подтвердив намерение не менять ставки до лета

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.40%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

В заявлении ЕЦБ говорится, что ожидается сохранение ставок на прежнем уровне "по меньшей мере до лета 2019 года".

ЕЦБ также подтвердил, что будет продолжать полном объеме реинвестирование платежей от погашения ценных бумаг, приобретенных по программе количественного смягчения (QE). В заявлении говорится, что реинвестирование будет продолжаться в течение длительного времени после первого повышения ключевой ставки.

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