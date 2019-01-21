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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 января 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
21.01.2019 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 21 января

Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за январь;

05:00 мск ВВП Китая за IV квартал;

05:00 мск Объем промышленного производства в Китае за декабрь;

05:00 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за декабрь;

05:00 мск Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск Розничные продажи в Китае за декабрь;

05:00 мск Уровень безработицы в Китае за декабрь;

10:00 мск Индекс цен производителей Германии за декабрь;

10:00 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германи.

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