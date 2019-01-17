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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2019 г.Выручка банка Morgan Stanley выросла, а доходы ...
сегодня 16:16

Выручка банка Morgan Stanley выросла, а доходы сократились

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала текущего года до 1.5 млрд долл или 0.8 долл на акцию по сравнению с 0.26 долл на акцию за аналогичный периодом годом ранее.

Доходы компании сократились до 8.55 млрд долл против 9.5 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 0.89 долл на акцию и доходы в размере 9.3 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1.1%.

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