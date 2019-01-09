Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за ноябрь;
03:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за ноябрь;
10:00 мск Торговый баланс Германии за ноябрь;
10:45 мск Торговый баланс Франции за ноябрь;
12:00 мск Розничные продажи в Италии за декабрь;
12:00 мск Уровень безработицы в Италии за ноябрь;
13:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за ноябрь;
13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
14:00 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за ноябрь;
14:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за декабрь;
18:00 мск Заявление Банка Канады;
18:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 мск Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
18:15 мск Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 28 декабря;
21:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
22:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
N/A мск Объём нового кредитования в Китае за декабрь;
N/A мск Денежная масса М2 в Китае за декабрь;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь.