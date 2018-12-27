Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 декабря

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за ноябрь;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь;

02:50 мск Розничные продажи в Японии за ноябрь;

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, предварительно;

02:50 мск Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

11:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за декабрь;

11:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за декабрь, предварительно;

12:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:30 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

16:30 мск Товарный торговый баланс США за ноябрь;

16:30 мск Оптовые запасы в США за ноябрь, предварительно;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за декабрь;

18:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за ноябрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за январь, предварительно.