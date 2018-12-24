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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 декабря 2018 г."Сбербанк" начал страховать банковские карты от...
вчера 10:32

"Сбербанк" начал страховать банковские карты от киберинцидентов
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 24 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" начал страховать банковские карты от киберинцидентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В декабре во всех отделениях "Сбербанка" стартовали продажи уникального продукта, который обеспечивает банковские карты страховой защитой от киберинцидентов — списания денег в результате несанкционированных бесконтактных платежей со смартфонов клиентов либо в результате заражения смартфонов вредоносными программами. В продукт включен дополнительный сервис — бесплатная установка на смартфоны защитного решения от "Лаборатории Касперского", - говорится в пресс-релизе компании.

На российском рынке услуга по страхованию киберрисков для физлиц предложена впервые. Риски киберинцидентов включены в обновленный продукт компании "Сбербанк страхование" "Защита карты +". Страховая защита автоматически предоставляется для владельцев смартфонов на платформе iOS, а для смартфонов на платформе Android начинает действовать после установки специального защитного решения. Для установки антивируса достаточно активизировать полис на сайте СК "Сбербанк страхование" и скачать программу, воспользовавшись кодом, который страховщик вышлет клиенту в СМС.

Помимо защиты от киберинцидентов, банковские карты, как и ранее, страхуются от хищений, повреждений, размагничивания, утраты в результате неисправной работы банкомата, несанкционированного списания денег с карт по разным причинам. Также возмещаются потери страхователя в случае ограбления возле банкомата. Стоимость стандартного пакета по продукту !Защита карты +! — от 1290 рублей в год, страховая сумма (в пределах которой возмещается ущерб) — до 350 тыс. рублей. Для пенсионеров и молодежи действуют специальные условия.

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