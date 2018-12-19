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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2018 г.Дефицит платёжного баланса США в III квартале в...
вчера 16:36

Дефицит платёжного баланса США в III квартале вырос на 23.3%

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в III квартале вырос на 23.3% до 124.8 млрд долл в сравнении с дефицитом в 101.2 млрд долл во II квартале (пересмотрено со (-101.5) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с июля по сентябрь отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 125.0 млрд долл.

По состоянию на 30 сентября дефицит платёжного баланса США составил 2.4% ВВП в сравнении с 2.0% во II квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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