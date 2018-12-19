Индекс цен производителей Великобритании в ноябре на входе сократился на 2.3% и на выходе увеличился на 0.2%

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в ноябре сократился на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.8% в октябре.

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 2.9%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 5.6%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в ноябре увеличился на 0.2% после роста на 0.3% в октябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 3.1%.