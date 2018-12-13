ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне и подтвердил намерение завершить программу QE к началу 2019 года

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.40%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

В заявлении ЕЦБ говорится, что ожидается сохранение ставок на прежнем уровне "по меньшей мере до лета 2019 года".

ЕЦБ также напомнил, что программа покупки активов (QE) до конца декабря 2018 года составит 15 млрд евро в месяц, а затем будет завершена в случае сохранения среднесрочного прогноза по инфляции.

"Совет управляющих намерен и впредь полностью реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным в рамках APP (программы покупки активов), в течение продолжительного периода времени после даты, когда он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ", - говорится в заявлении.