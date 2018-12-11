Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в октябре.

Аналитики прогнозировали сохранение ноябрьского показателя без изменений.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года индекс PPI вырос на 2.5%, замедлив темпы повышения с 2.9% в октябре.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с ноябрём 2017 года индекс PPI core вырос на 2.7% против ожидаемого повышения на 2.5%.