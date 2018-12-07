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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 декабря 2018 г.Кабмин вносит в Госдуму законопроект о регионах...
сегодня 10:07

Кабмин вносит в Госдуму законопроект о регионах с особым функционированием рынка электроэнергии

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, устанавливающий ограничение на включение новых участков в перечень субъектов страны, территории которых правительство может отнести к отдельным частям ценовых зон, для которых устанавливаются особенности функционирования рынков электрической энергии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об электроэнергетике" в части ограничения перечня отдельных частей ценовых зон оптового рынка, в которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков", - говорится в документе.

При этом законопроектом определяется исчерпывающий перечень из девяти субъектов Федерации, для которых Правительством России ранее уже установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии: республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия – Алания, Тыва, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика. Для этих субъектов Федерации цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми.

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