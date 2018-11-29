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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за октябрь;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за ноябрь;

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за октябрь, предварительно;

03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;

04:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за ноябрь;

04:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за ноябрь;

08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за ноябрь;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за ноябрь;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за октябрь;

10:00 мск Цены на импорт в Германии за октябрь;

10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, предварительно;

11:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;

12:00 мск Уровень безработицы в Италии за октябрь;

13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

13:00 мск Индекс потребительских цен в Италии, предварительно за ноябрь;

13:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;

13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

16:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за октябрь;

16:30 мск Индекс цен производителей Канады за октябрь;

16:30 мск ВВП Канады за сентябрь;

17:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;

N/A мск: Саммит стран G-20.

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