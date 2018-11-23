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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2018 г.Индексы PMI еврозоны в ноябре сократились
сегодня 12:05

Индексы PMI еврозоны в ноябре сократились

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в ноябре сократился до 51.5% против 52.0% в октябре (пересмотрено с 52.1%). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего значения.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в ноябре сократился до 53.1% против 53.7% месяцем ранее (пересмотрено с 53.3%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.6%.

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