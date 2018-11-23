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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2018 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Русский ипот...
сегодня 10:09

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Русский ипотечный банка" и банка "Первомайский" начнутся не позднее 7 декабря 2018 года

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитных организаций КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) (г. Москва) и банк "Первомайский" (ПАО) (г. Краснодар). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 23 ноября 2018 года.

До 7 декабря 2018 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 29 ноября 2018 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков.

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