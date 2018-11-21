Правительство РФ увеличило финансирование ТОСЭР Хабаровского края

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ увеличило финансирование территорий опережающего социально-экономического развития Хабаровского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Дополнительные средства в размере 1.5 млрд рублей выделены на создание объектов инфраструктуры ТОСЭР "Хабаровск" и ТОСЭР "Комсомольск", - говорится в сообщении.

Согласно документу финансирование ТОСЭР "Хабаровск" увеличено на 1.03 млрд рублей. Средства направят на создание инфраструктуры площадки "Ракитное". Это строительство сетей ливневой канализации, автодороги, организация газоснабжения. В ТОСЭР "Комсомольск" дополнительные 472 млн рублей федеральных средств пойдут на обустройство площадок "Парус" и "Холдоми". Там запланированы работы по водоснабжению, водоотведению, строительству дорог и ливневых канализаций, проведению сетей связи и газоснабжения.

Напомним, в Хабаровском крае создано три территории опережающего социально-экономического развития – "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск". Всего зарегистрировано 64 резидента с общим объемом заявленных инвестиций в 117.5 млд рублей. На развивающихся предприятиях будет создано около 9 тысяч рабочих мест.

Отметим, кроме Хабаровского края средства федерального бюджета получат еще пять дальневосточных территорий опережающего развития. Общее финансирование составит более 13 млрд рублей.