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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 ноября 2018 г.Индекс цен производителей Великобритании в октя...
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Индекс цен производителей Великобритании в октябре на входе увеличился на 0.8% и на выходе на 0.3%

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в октябре увеличился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1.4% в сентябре (пересмотрено с 1.3%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.6%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 10%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в октябре увеличился на 0.3% после роста на 0.4% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 3.3%.

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