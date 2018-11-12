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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 ноября

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за октябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, финал;

11:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за октябрь;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за сентябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за ноябрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за октябрь;

18:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за октябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.

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