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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 ноября 2018 г. Представители "Сбербанк Капитала" войдут в пра...
вчера 10:05

Представители "Сбербанк Капитала" войдут в правление группы "Новый поток"

Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В целях обеспечения бесперебойной работы производственных активов группы и непрерывных поставок нефтепродуктов покупателям сторонами планируется включить в органы управления группы "Новый Поток" представителей "Сбербанк Капитал". Об этом сообщает пресс-служба банка.

До конца 2018 года планируется согласовать план обеспечения группы рабочим капиталом в достаточном объеме.

"Сбербанк России" продолжает сотрудничество с группой компаний "Новый Поток", в периметр которой входят Антипинский и Афипский НПЗ с общим объемом переработки 15 млн тонн и выражает заинтересованность в его развитии.

"Сбербанк" рассматривает группу компаний "Новый Поток" и ее акционеров в качестве стратегических партнеров. Мы продолжим выстраивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между нашими компаниями", - отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления "Сбербанка".

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