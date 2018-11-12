Представители "Сбербанк Капитала" войдут в правление группы "Новый поток"

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В целях обеспечения бесперебойной работы производственных активов группы и непрерывных поставок нефтепродуктов покупателям сторонами планируется включить в органы управления группы "Новый Поток" представителей "Сбербанк Капитал". Об этом сообщает пресс-служба банка.

До конца 2018 года планируется согласовать план обеспечения группы рабочим капиталом в достаточном объеме.

"Сбербанк России" продолжает сотрудничество с группой компаний "Новый Поток", в периметр которой входят Антипинский и Афипский НПЗ с общим объемом переработки 15 млн тонн и выражает заинтересованность в его развитии.

"Сбербанк" рассматривает группу компаний "Новый Поток" и ее акционеров в качестве стратегических партнеров. Мы продолжим выстраивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между нашими компаниями", - отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления "Сбербанка".