Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 12 ноября

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за октябрь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за октябрь, предварительно;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за октябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за октябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за октябрь;

N/A мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.