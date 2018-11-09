Курс доллара 66.8497   Курс евро 75.8076  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 12 ноября

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за октябрь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за октябрь, предварительно;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за октябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за октябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за октябрь;

N/A мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.

Другие новости

вчера
21:33
ВСЕ ПОПЫТКИ НАФТОГАЗА ДОБИТЬСЯ АРЕСТА АКЦИЙ NORD STREAM И NORD STREAM 2 ПОКА БЫЛИ БЕЗУСПЕШНЫ - ГАЗПРОМ
вчера
21:00
КНР ожидает, что США будут учитывать ее интересы в АТР
вчера
19:59
Акция протеста правоохранителей прошла в Монако в связи с "делом Рыболовлева"
вчера
19:27
"Газпром нефть" и Saudi Aramco обсудили совместные инновационные разработки
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 12 ноября
вчера
18:07
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.4%
вчера
18:03
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился, но превысил прогноз
вчера
17:08
Главы "Роснефти" и Saudi Aramco провели рабочую встречу в Москве
вчера
17:00
Рост инвестиций в РФ в III квартале замедлился до 1,8-2,3% с 2,8% во II квартале - МЭР
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»