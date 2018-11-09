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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2018 г."Сбербанк" переедет в новую штаб-квартиру напро...
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"Сбербанк" переедет в новую штаб-квартиру напротив "Москва-Сити" в 2021 году
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дочерняя компания ПАО "Сбербанк" и компания АО "Международный центр" подписали договор купли-продажи офисного комплекса площадью более 300 тыс. кв. м, расположенного на ул. Кульнева, напротив ММДЦ "Москва-Сити". Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Комплекс состоит из трех зданий на едином земельном участке, при этом две башни (41 и 47 этажей) являются объектами незавершенного строительства", - уточняется в пресс-релизе.

Переезд в новый комплекс будет осуществляться поэтапно, полное заселение планируется к концу 2021 года.

Сейчас подразделения "Сбербанка" размещены более чем в 40 офисных объектах на территории Москвы. По объектам недвижимости, высвобождаемым в результате переезда, банк разработал детальные стратегии по их дальнейшему использованию, включая возможную реализацию объектов, находящихся у банка на праве собственности, отказ от аренды, сдачу в аренду на открытом рынке.

"Наши бизнес-процессы за последние два года кардинально изменились, мы перешли на работу в agile-формате. Новый подход формирует повышенные требования к результативности и эффективности работы, принципам взаимодействия подразделений и организации рабочего пространства. Консолидация команды банка на одной площадке также полностью отвечает задаче по созданию экосистемы "Сбербанка". Приобретение зданий комплекса с учетом уже используемых бизнес-центров "Президент Плаза" и "Поклонка Плейс" позволит нам создать единую штаб-квартиру — так называемый "Сбербанк-Сити" — более чем для 23 тыс. наших сотрудников", - отметил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

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