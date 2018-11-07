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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 ноября 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 5.8 млн барр.

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 2 ноября, вырос на 5.8 млн барр. и составил 431.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.9 млн барр. и составили 228.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 3.5 млн барр. и составили 122.9 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.03 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.2 млн барр. и составили 654.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.4 млн барр. и составили 34.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.831 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.195 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.638 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 3.073 млн барр.

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