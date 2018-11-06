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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
06.11.2018 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 ноября

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за III квартал;

00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за III квартал;

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за сентябрь;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за сентябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за ноябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за сентябрь;

23:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

23:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

23:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за III квартал.

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