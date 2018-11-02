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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 ноября 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:02

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Союзный"
Эмитенты:   Уралсиб Банк

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Союзный" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Банк Уралсиб" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 6 ноября 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 2 ноября 2018 года на сайте АСВ, а также 6 ноября 2018 года в газете "Московский Комсомолец".

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