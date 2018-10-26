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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2018 г.Чистая прибыль Colgate-Palmolive снизилась
вчера 15:23

Чистая прибыль Colgate-Palmolive снизилась

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель косметических товаров, бытовой химии и кормов для животных Colgate-Palmolive сообщил о снижении чистой прибыли по результатам за III квартал до 523 млн долл или до 0.6 долл на акцию против 607 млн долл или 0.68 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.72 долл на акцию, что совпало с прогнозом аналитиков.

Выручка Colgate-Palmolive сократилась до 3.85 млрд долл против 3.97 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали выручку в размере 3.89 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Colgate-Palmolive подешевели на 3.7%.

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