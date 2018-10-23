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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 октября 2018 г.Квартальная прибыль и выручка McDonald's снизи...
вчера 17:20

Квартальная прибыль и выручка McDonald's снизились

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's сообщил о снижении чистой прибыли по итогам III квартала 2018 года до 1.64 млрд долл или до 2.1 долл на акцию в сравнении с 1.88 млрд долл или 2.32 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.99 долл на акцию.

Совокупная выручка компании снизилась до 5.37 млрд долл по сравнению с 5.75 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль McDonald's на уровне 1.99 долл на акцию и доход в размере 5.3 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции McDonald's выросли на 1.3%.

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