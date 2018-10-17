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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2018 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:36

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре снизилось на 0.6%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в сентябре снизилось на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1241 тыс. в годовом выражении против 1249 тыс. в августе (пересмотрено с 1229 тыс.).

Аналитики ожидали, что в сентябре число выданных разрешений на строительство составит 1270 тыс.

По сравнению с сентябрём 2017 года число выданных разрешений уменьшилось на 1.0%.

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