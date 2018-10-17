Индекс цен производителей Великобритании в сентябре на входе увеличился на 1.3% и на выходе на 0.4%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в сентябре увеличился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1.2% в августе (пересмотрено с 0.5%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.9%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 10.3%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в сентябре увеличился на 0.4% после роста на 0.2% в августе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 3.1%.