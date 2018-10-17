Курс доллара 65.4026   Курс евро 75.6512  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2018 г.Индекс цен производителей Великобритании в сент...
вчера 11:33

Индекс цен производителей Великобритании в сентябре на входе увеличился на 1.3% и на выходе на 0.4%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в сентябре увеличился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1.2% в августе (пересмотрено с 0.5%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.9%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 10.3%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в сентябре увеличился на 0.4% после роста на 0.2% в августе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 3.1%.

Другие новости

вчера
11:47
Переход на расчеты в рублях в нефтегазе не должен стать нагрузкой для бизнеса - Текслер
вчера
11:40
Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании в сентябре увеличился на 3.2%
вчера
11:38
Индекс розничных цен в Великобритании в сентябре вырос на 3.3% в годовом выражении
вчера
11:36
Индекс потребительских цен в Великобритании в сентябре вырос на 2.4% в годовом выражении
вчера
11:33
Индекс цен производителей Великобритании в сентябре на входе увеличился на 1.3% и на выходе на 0.4%
вчера
11:22
Госдума приняла в I чтении проект об особенностях передачи страхового портфеля
вчера
11:06
Денежная масса М2 в Китае в сентябре выросла на 8.3% в годовом выражении
вчера
11:05
Объём нового кредитования в Китае в августе увеличился до 1380 млрд китайских юаней
вчера
10:37
СПГ из США для Польши будет почти на 30% дешевле, чем газ из РФ - глава PGNiG
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»