Курс доллара 65.5305   Курс евро 75.9236  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за сентябрь;

11:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

11:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сетябрь, финал;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за август;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за сентябрь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за сентябрь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:10 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

19:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

N/A мск: Саммит Евросоюза;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.

Другие новости

сегодня
10:18
ДАТСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 14 НОЯБРЯ ПРОВЕДЁТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ МАРШРУТУ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2" - ВЕДОМСТВО
сегодня
10:03
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 0,44%, ИНДЕКС РТС - РАСТЕТ НА 0,42% - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
09:54
Польша подписала 20-летний контракт на поставку из США 2 млн тонн СПГ ежегодно - PGNiG
сегодня
09:30
ПОЛЬША ПОДПИСАЛА 20-ЛЕТНИЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ИЗ США 2 МЛН ТОНН СПГ ЕЖЕГОДНО - ГЛАВА PGNIG
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 октября
сегодня
08:47
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, люди не пострадали
сегодня
08:00
Роскачество подвело итоги исследования качества светлого пива
сегодня
06:37
Кабмин выделил 8,4 млрд руб на реализацию экономических проектов Дальнего Востока
сегодня
02:00
РФ поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики - ВЭФ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»