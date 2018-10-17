Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;
11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за сентябрь;
11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за сентябрь;
11:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;
11:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;
11:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за сентябрь;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;
11:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сетябрь, финал;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за август;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за сентябрь;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за сентябрь;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:10 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
19:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;
N/A мск: Саммит Евросоюза;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.