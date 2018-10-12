"Сбербанк" повысил ставки по рублевым вкладам

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях до 3.4–5.15%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кроме того, банк запустил промовклад "Рекордный", диапазон ставок по которому составляет 6.5–7.15%. Вклад доступен для открытия до 30 ноября 2018 года в рублях на срок от 7 месяцев до 1.5 лет на суммы от 50 тыс. рублей. Вклад можно открыть как в отделениях, так и в удаленных каналах обслуживания.

"Вслед за решением ЦБ о повышении ключевой ставки и с учетом рыночной тенденции роста ставок по депозитам "Сбербанк" увеличил ставки действующей линейки и запустил акцию. Ставки по промо вкладу достигают 7.15% годовых и являются максимальными по вкладам Сбербанка с начала года", - отметила Наталья Алымова, директор дивизиона "Занять и сберегать" "Сбербанка".