Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 октября

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за сентябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за сентябрь;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за август;

17:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

19:45 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.