Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 октября

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за сентябрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за сентябрь;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за сентябрь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за август;
17:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
19:45 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
N/A мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.