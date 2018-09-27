Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 сентября

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
00:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
00:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за октябрь;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за сентябрь, предварительно;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за август;
11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за август;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за август;
15:30 мск: ВВП США за II квартал, финал;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, финал;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США за август;
15:30 мск: Оптовые запасы в США за август, предварительно;
16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
23:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, предварительно.