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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 сентября

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

00:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

00:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за октябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за август;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за август;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за август;

15:30 мск: ВВП США за II квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, финал;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за август;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за август, предварительно;

16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, предварительно.

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