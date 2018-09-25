"Сбербанк" подписал соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках которого предполагается совместная разработка механизма гарантирования кредитов застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Гарантии ДОМ.РФ по целевым кредитам застройщиков будут способствовать замещению средств дольщиков на банковское финансирование, так как банки смогут использовать данный механизм для снижения своих рисков.

"Мероприятия Правительства по замещению средств граждан банковским финансированием, а также происходящие в сфере жилищного строительства изменения предусматривают создание механизмов, которые будут минимизировать риски дольщиков и обеспечивать их права. Предоставление гарантии ДОМ.РФ по кредитам застройщиков и повышение прозрачности строительной отрасли позволят банкам увеличить объемы финансирования жилья. Для того, чтобы показать, как на практике работает данный механизм, мы планируем реализовать пилотную сделку с использованием такой гарантии", - отметил заместитель председателя правления "Сбербанка" Анатолий Попов.

При реализации пилотных сделок стороны будут взаимодействовать с федеральными органами государственной власти и Банком России, в том числе инициировать внесение изменений в нормативные документы и законодательные акты.

Гарантии ДОМ.РФ станут инструментом, который позволит банковской системе увеличивать объемы финансирования жилищного строительства и участвовать в большем количестве проектов, тем самым обеспечив переход на проектную модель финансирования отрасли.

Механизм гарантирования целевых кредитов застройщикам разрабатывается в соответствии с "дорожной картой" по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан (утверждена Правительством Российской Федерации 21 декабря 2017 года).