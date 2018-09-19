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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2018 г.Индия может создать особую экономическую зону д...
сегодня 10:20

Индия может создать особую экономическую зону для российских компаний

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил о готовности республики создать особую экономическую зону для российских компаний. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Он подчеркнул, что Индия готова создавать условия для привлечения российских инвестиций. "Мы можем создать особую экономическую зону только для российских компаний", - сказал Прабху журналистам.

Он также добавил, что уже затрагивал этот вопрос на переговорах с российскими коллегами.

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