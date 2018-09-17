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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 сентября

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за II квартал;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

10:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за сентябрь;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июль;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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