Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 сентября

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за II квартал;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

10:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за сентябрь;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июль;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.